Vanderhaeghe en Van den Brom na Kortrijk - Genk: "Niet gewend van mijn team" en "Wij waren ook wel verdienstelijk"

Yves Vanderhaeghe en John van den Brom kunnen het goed met mekaar vinden, dat bleek wel op de persbabbel achteraf. Ze hadden ook wel elk hun kijk op de wedstrijd. Van den Brom zag een matige tweede helft van Genk, Vanderhaeghe vond dat Kortrijk ook wel krediet verdiende.

"Ondanks dat we achter kwamen vond ik dat we in de eerste helft best goed speelden. De tweede helft was het helemaal niets", zag Van den Brom een groot verschil tussen de twee helften. "Er waren veel slechte keuzes en veel slechte passes. Dat ben ik niet gewend van mijn team. Daarnaast hebben we niet goed verdedigd. Als je ambities hebt om bovenin te blijven meedraaien, moet je beter voor de dag komen."

Van den Brom vond Genk slecht aan de bal na de pauze, maar wijtte de prestatie van zijn team niet aan gemakzucht. "Ik heb de reactie in de kleedkamer gezien, de jongens waren echt wel teleurgesteld. Zolang ik trainer ben, zal er geen gevoel heersen à la 'wij zijn Genk, wij gaan het hier wel even doen.' Dat leeft ook helemaal niet in de groep."

Vanderhaeghe zag zijn elftal het dan weer goed aanpakken. "We weten dat Genk enorm goed is in de balcirculatie, individuele acties kan maken en een steunspeler heeft voorin. We hebben dat geprobeerd dat te kortwieken. Mijn hele team verdient een pluim, maar zeker het middenveld. We zijn heel fier dat we deze ploeg kunnen kloppen."

De coach van KVK wou overigens wel even de puntjes op de i zetten: het resultaat lag niet enkel aan het laten afweten van Genk. "Als een kleine ploeg wint tegen een grote ploeg, gaat het er meestal om dat de grote ploeg slecht gespeeld. Wij waren ook wel verdienstelijk. Wij hebben het afgedwongen. Als ik dan kijk naar ons middenveld, het is wel leuk als die jongens ook eens een pluim krijgen."