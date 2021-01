Vanhaezebrouck geeft een duidelijke hint naar vertrekwens van Yaremchuk en laat zich uit over mogelijke versterking

KAA Gent hoopt na de korte winterbreak opnieuw aan te sluiten met het positieve elan van de laatste wedstrijden van 2020. Het moet daarvoor wel voorbij een gemotiveerd Beerschot geraken op zondagmiddag.

De Buffalo's zullen de Ratten moeten bekampen met dezelfde jongens als voor de winterbreak. In tegenstelling tot Club Brugge en Racing Genk versterkte Gent zich nog niet. Hein Vanhaezebrouck hoopt stiekem dat er toch nog iets bijkomt.

"Ik sta open voor alles, maar ik ben hier niet de man die beslist", klinkt het bij de Gent-coach in Het Laatste Nieuws. "Onze situatie is niet rooskleurig. We moeten een heel sterk parcours afleggen om nog in play-off 2 te geraken, er zijn er zelfs die spreken van méér. Laat ons bekijken wat we doen in de volgende wedstrijden. Dan zullen we wel zien of er nog iets bijkomt. Het zijn coronatijden, het is niet zo dat clubs met geld staan te gooien."

Yaremchuk

Over mogelijke vertrekkers van sterkhouders is Vanhaezebrouck dan weer categoriek. "Normaal vertrekt er niemand die we niet willen zien vertrekken. Jongens die bij ons te weinig spelen, kunnen misschien een optie zijn voor een vertrek. Maar van de jongens die meestal spelen, gaat niemand vertrekken."