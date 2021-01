Ook twijfels bij Lang: "Speelt binnen twee jaar in woestijn"

De drie laatste aanwinsten van Club Brugge waren Nederlanders. Degene die er nu al bij is sinds afgelopen zomer is Noa Lang. In Nederland hadden ze er niet altijd evenveel vertrouwen in.

NOS-analist Arno Vermeulen bijvoorbeeld, stelt dat in Nederland vooral bedenkingen worden geplaatst bij zijn mentaliteit. "Ik vind hem wel een aantrekkelijke speler, maar er zijn ook mensen die zeggen dat je over een jaar of twee niks meer van hem hoort omdat hij dan ergens in de woestijn voetbalt. Ik heb altijd begrepen dat het bij hem qua mentaliteit niet heel erg goed zat, maar in elk geval doet hij het in België fantastisch nu", klonk bij Sporza. Club Brugge huurt Noa Lang van Ajax en heeft een aankoopoptie van 6 miljoen Euro. Benieuwd of ze deze gaan lichten de komende maanden.