Percy Tau direct aan zet bij Brighton en laat zien waarom ze in hem moesten blijven geloven

Percy Tau is al een aantal jaren eigendom van Brighton maar speelde in België op uitleenbasis omdat hij geen werkvergunning kreeg. Deze werkvergunning heeft hij nu gekregen waardoor hij met de winterstop van Anderlecht naar Brighton terugging.

Vanavond mocht hij in de 71ste minuut invallen bij Brighton en liet direct zijn visitekaartje na.

Just the sheer presence of Percy Tau makes defenders slip over 🤯#EmiratesFACup @OfficialBHAFC pic.twitter.com/477Vhf0DMZ