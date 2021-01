Anderlecht geraakt waarschijnlijjk nog een overbodige speler kwijt aan Turkse club (en is er één officieel kwijt)

Ze gaan bij het bestuur van Anderlecht een standbeeld moeten oprichten voor Peter Verbeke. De sportief directeur lijkt twee overbodige en dure spelers gewoon kwijt te geraken.

In ieder geval is Antonio Milic al officieel. De Kroatische verdediger wordt 'verkocht' aan Lech Poznan. Dat kondigde de Poolse club intussen ook aan. Hij wordt quasi gratis van de hand gedaan, maar Anderlecht is intussen wel verlost van een zwaar loon van een speler die toch nooit meer aan de bak ging komen en nog anderhalf jaar contract had.

Ook Peter Zulj is op weg naar de uitgang. Hij trekt waarschijnlijk naar het Turkse Göztepe. Bij hem gaat het wel over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. Maar het geeft de Oostenrijker wel tijd om een nieuwe club te vinden en zich in de belangstelling te voetballen. Bij Anderlecht zat dat er niet meer in.