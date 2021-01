Wederzijds respect tussen fans Antwerp en KV Mechelen

Vandaag willen beide ploegen en de fans gewoon de drie punten pakken. Maar de afgelopen jaren was er steeds veel respect tussen beide supporterskernen.

Het wederzijds respect van beide supporterskernen voor elkaar begon in 2003 toen KV Mechelen op de rand van het faillissement stond. De FASC (Federatie Antwerp supportersclubs) gaf toen €1000,00 aan de supporters van KV Mechelen.

In 2015 werden de rollen omgedraaid en gaven de fans van KV Mechelen €1.250,00 aan Act as One, het collectief dat de Great Old in leven wou houden omdat de geluiden van een faillissement steeds luider klonken bij de Great Old.

Toen dat Antwerp terug promoveerde naar de Jupiler Pro League speelde de fanfare van KV Mechelen het clublied voor een overvol uitvak in de eerste wedstrijd in het AFAS stadion.

Vorig seizoen was er dan de overgang van de publiekslieveling van Antwerp, Geoffrey Hairemans, naar KV Mechelen. Hij kreeg toen een gepast eerbetoon in de eerste wedstrijd dat de fans van Antwerp op bezoek kwamen

Deze middag moet even alle sentiment aan de kant want beide ploegen hebben de drie punten nodig. Antwerp om terug de top 4 binnen te sluipen en KV Mechelen om afstand te nemen van een degradatieplaats.

Wie wint deze streekderby vandaag?

