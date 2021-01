Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 30!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Mike Vanhamel. Hij hield met heel wat knappe reddingen een puntje op het bord voor Beerschot tegen AA Gent en werd enkel vanop de stip geklopt. Verdediging Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Casper De Norre deed het echt prima voor OH Leuven en mocht een clean sheet bijschrijven en dat mochten ook Sheldon Bateau na moeilijke maanden en Cameron Humphreys bij Zulte Waregem. Al hadden ook Peyre of Deschacht er kunnen staan. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast de twee goals van Amallah, de twee goals voor Hairemans, de goal en assist voor Schoofs en metronomen Rits en Dorsch die erg belangrijk waren in zowat alles voor hun team. En dan doen we het middenveld van Oostende (Hjulsager, Vandendriessche) en Kortrijk (De Sart, Van Der Bruggen, Makarenko) eigenlijk zelfs tekort. Aanval Sakala bewees met een doelpunt en assist dat hij van belang was voor Oostende, Gueye maakte dan weer twee belangrijke doelpunten voor Kortrijk. Ook de invalbeurt van Prevljak was overigens prima te noemen. Dat levert dan onderstaand elftal op: