KAA Gent kreeg een strafschop na hands van Frédéric Frans: "Ik kan mijn arm daar niet wegtoveren"

Beerschot en KAA Gent hebben het voorbije weekend de punten gedeeld. Beide ploegen raakten niet verder dan een 1-1 gelijkspel. KAA Gent scoorde via een strafschop van Sven Kums.

Frédéric Frans kreeg een schot van Dorsch van wel zeer dichtbij tegen zijn arm en volgens de nieuwe regels betekende het dat het strafschop was. "Het is een nieuwe regel, dus als je die volgt is het strafschop. Zelf vind ik het heel licht, maar regels moet je volgen", vertelde Frans zelf na de wedstrijd.

De centrale verdediger kreeg daarnaast ook nog een gele kaart. "Ik weet niet goed wat ik anders kan doen. Er werd van dichtbij geschoten, dus ik kan mijn arm daar niet wegtoveren. Naast de strafschop kreeg ik nog geel en de scheidsrechter kwam mij vertellen dat het bij de regel hoort. Het is heel absurd, want ik word dubbel gestraft voor iets waar ik niet aan kon doen", aldus Frans.