Essevee met spitsenprobleem? Pletinckx en Dury reageren: "Heb daar bij de U17 gespeeld" vs "Hopelijk eens iets binnen aan andere kant"

Zulte Waregem zal moeten bijsturen de komende weken in de spits, want Jelle Vossen is even buiten strijd en op Chory is het nog twee maanden wachten. Bijsturen, bijhalen of met iets geks uitpakken?

Ewoud Pletinckx moet het de recente weken stellen met invalbeurten als centrale verdediger. Misschien kan hij met zijn gestalte ook wel een oplossing zijn voorin? "Goh, ik heb daar tot de U17 wel gespeeld. Misschien moet ik het eens voorstellen aan de coach", gaf hij als boutade mee. "Ik denk dat een centrale verdediger wel weet hoe een spits denkt en dat het op die manier niet al te gek is om van centrale verdediger om te scholen naar spits. Maar de U17 is natuurlijk nog iets anders dan de A-kern. Ik ga gewoon hard werken om opnieuw in de ploeg terecht te komen." Versterkingen Coach Dury van zijn kant ziet dat hij veel aanvallende krachten moet missen. Met Kainourgious heeft hij nog iemand lopen die in de Griekse tweede klasse nog vooraan speelde, maar bij Essevee speelt hij vooral als linkerflankspeler en vorig seizoen zelfs als linksachter. "We gaan hard zoeken naar oplossingen en hebben gelukkig een volledige week voor de drukke kalender met alle midweekwedstrijden losbarst. Met negativisme kom je nergens. We zien veel mensen uitvallen, hopelijk komt er ook aan de andere kant eens wat binnen", hoopt de oefenmeester toch ook nog op versterking(en).