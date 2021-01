Miljoenenaankoop Manchester City Group zal dan toch niet in 1B komen spelen: nu al te goed

Er zal dan toch geen miljoenentiener aan de Gestelsedijk komen spelen. Lommel SK kreeg in juni de belofte van de Manchester City Group dat de Bulgaar Filip Krastev (19) er na de winterstop zou komen voetballen. Maar die is blijkbaar al té goed voor 1B.

In juni kondigde Lommel SK het nieuws aan dat Krastev door de CFG gekocht was en bij hen zou komen spelen. De Kroaat kostte 2,3 miljoen euro om van Slavia Sofia over te nemen en zou het seizoen daar nog volmaken vooraleer hij naar Lommel zou afzakken. Maar in die zes maanden toonde hij zijn potentieel en CFG wil hem in een betere competitie verder laten rijpen.

Hij staat nu voor een overgang naar het Franse Troyes, waar hij voor 18 maanden aan verhuurd zal worden, weet HBvL. Hij heeft een contract tot 2025 bij Lommel, maar de kans dat hij daar ooit gaat spelen is miniem.