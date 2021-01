Vlap heeft beslissing genomen nadat hij weer genegeerd werd voor de match op OHL

Je kunt het hem ook niet kwalijk nemen: Michel Vlap wil weg bij Anderlecht. Aan den Dreef was er geen spoor van de spelverdeler die de dag voordien met de beloften op het veld van Lierse Kempenzonen moest spelen.

Vlap heeft zijn conclusies getrokken. Vincent Kompany vindt dat hij te weinig doet op training om een selectie te rechtvaardigen, maar er is iets gebroken bij Vlap. Die kwam voor 7 miljoen naar het Lotto Park en wou zich belangrijk maken, maar onder Kompany is hij één van de grote groep. Dat hij zich niet kan doorzetten, frustreert hem en hij wil nu deze winter nog weg.

Anderlecht wil hem niet ten alle koste laten gaan. Zij beseffen dat niemand nu in de buurt van de 7 miljoen gaat komen die paars-wit heeft uitgegeven. Als er een goeie huurdeal op tafel komt, willen ze wel praten. Maar evengoed willen ze hem houden, want er staat nog een druk programma voor de deur en men weet nooit wat er zal gebeuren. Uit Nederland horen we dat er interesse is, maar die is voorlopig nog niet concreet.