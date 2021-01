Clement (weer) Trainer van het Jaar, voor Losada en Leko

Philippe Clement volgt zichzelf op als Coach van het Jaar bij de verkiezing van de Gouden Schoen. Hij haalde het voor Hernan Losada (Beerschot) en Ivan Leko (Antwerp).

Clement benadrukt bij zijn nieuwe winst de impact van heel zijn team. "Het meest fier ben ik op het parcours van de voorbije jaren", zegt Clement in HLN. "De opeenvolgende titels. Maar dat is dus niet enkel trots op mezelf. Wel op het hele team, op iedereen met wie ik heb samengewerkt. Zelfs met de stafleden die in Genk zijn gebleven heb ik bijna wekelijks contact. We spreken ook zeker een keer per jaar af. Sportieve concurrenten. Maar vrienden voor het leven. Als je met mij iets opbouwt, blijft dat overeind voor de rest van mijn leven."

En er kruipt heel wat tijd in. "Ik zie mijn staf meer dan mijn eigen vrouw. Veel meer. Maar dat hoort erbij. Als ik met jou samen ben, doen we echt alles samen. Heel bewust. Ik ben gelukkig dat ik iemand gevonden heb die met dat leven mee wil gaan. Die zich daarin ook gelukkig voelt."