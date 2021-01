Duitser met drie seizoenen Bundesliga op zijn conto op weg naar Waasland-Beveren

Waasland-Beveren zet de strijd tegen de degradatie moedig verder en kan elke versterking nog steeds goed gebruiken. Om iets te doen aan de vele tegendoelpunten, rekent het op Felix Bastians. De Duitser zou binnenkort voorgesteld worden.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat Bastians de eerste inkomende transfer van de nieuwe technisch directeur Roger Stilz worden. Bastians is een 32-jarige Duitser, maar heeft al heel wat omzwervingen achter de rug. Zo maakte hij het laatste stuk van zijn jeugdopleiding vol bij Nottingham Forest, eveneens de ploeg die hem de eerste ploeg die hem de kans gaf in het eerste elftal.

Zes uitleenbeurten in Engeland

Doorbreken deed hij daar niet, waarna er zes uitleenbeurten volgden in het Verenigd Koninkrijk. Via het Zwitserse Young Boys Bern belandde Bastians weer in zijn thuisland. Bij Freiburg en Hertha speelde hij van 2009 tot 2012 in de Bundesliga. Nadien voetbalde Bastians bij zowel Hertha als Bochum in de tweede Bundesliga.

In 2018 volgde dan een avontuur in China, bij Tianjin TEDA. Zijn tweejarig contract is daar afgelopen. Wellicht maakt Bastians dus binnenkort zijn terugkeer naar het Europese voetbal.