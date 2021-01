Antwerp gaat nieuwe doelman zoeken, maar entourage Beiranvand vraagt geduld: "Gaat fans nog mooie momenten bezorgen"

En ineens zit Antwerp met een doelmannenprobleem. Als Jean Butez onder het mes moet gaan, zullen ze nog op zoek gaan naar een nieuwe doelman. Want Alireza Beiranvand heeft zich niet meteen een betrouwbaar sluitstuk getoond. Al vraagt zijn entourage om geduld.

Tegen KV Mechelen ging Beiranvand op twee niet al te moeilijke schoten in de fout. En het is niet de eerste keer. Deze week valt het verdict over Jean Butez. Mogelijk kan de blessure zichzelf oplossen met rust en is hij binnen acht weken weer inzetbaar. Als de enkel geopereerd moet worden, spreken we al over drie maanden uit roulatie.

Antwerp heeft na Beiranvand enkel nog de jonge Matijas en dus zetten ze in op een extra doelman. Bij de entourage van de Iraniër vinden ze dat niet nodig. "Het mag duidelijk zijn dat Alireza tijd nodig had om zich aan te passen aan het leven en werken in België. Het verschil met de Iraanse cultuur en gewoontes is uiteraard erg groot", zegt vertrouwensman Mostafa Soleimani in HLN.

"Thibaul Courtois had bij Real Madrid hetzelfde probleem als Ali in het begin, maar uiteindelijk kwamen zijn kwaliteiten ook bovendrijven. Op basis van hoe ik Alireza ken, ben ik er zéker van dat hij de Antwerp-fans nog mooie momenten zal bezorgen."