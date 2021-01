OFFICIEEL: Waasland-Beveren heeft er een verdediger bij: ervaren Duitser die meteen inzetbaar is

Waasland-Beveren heeft de komst van Felix Bastians aangekondigd. De Duitse linksvoetige verdediger (32) tekent een contract tot 2022 op de Freethiel.

Felix Bastians genoot zijn jeugdopleiding bij SG Wattenscheid 09, VfL Bochum en Borussia Dortmund. Zijn eerste buitenlandse avontuur ging hij aan bij het Engelse Nottinham Forest. Hij stak het kanaal over in 2005. In 2008 ging hij naar Zwitserland om de kleuren van Young Boys te verdedigen, een van de meest gerenommeerde clubs van Zwitserland.

In juli 2009 trok hij vervolgens naar Freiburg, waar hij eigenlijk voor het eerst zijn linksbackpositie inruilde voor een stek centraal in de defensie. Na drie seizoenen verkaste hij opnieuw naar Duitsland, eerst bij Hertha BSC, om later opnieuw voor jeugdliefde VfL Bochum te kiezen. In januari 2018 verliet hij Bochum en ging hij in de Super League aan de slag, de Chinese hoogste klasse. Hij kwam in China uit voor Tianjin Teda.

Bastians kiest nu dus voor een avontuur op de Freethiel. Het is de eerste versterking van nieuwbakken sportief directeur Roger Stilz. “Felix is een directe versterking voor het team”, legt Roger Stilz uit. “Met zijn kwaliteiten en ervaring, zal hij een meerwaarde betekenen voor onze ploeg. Hij zal de groep meteen vervoegen en zal inzetbaar zijn in de volgende partij tegen Zulte Waregem.”