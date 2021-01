Icoon van Club Brugge over landgenoot Dost: "Eén ding is zeker: hij gaat doelpunten maken"

Bas Dost heeft tegen STVV al een eerste keer zijn waarde bewezen. De Nederlander scoorde bij zijn debuut met een prachtige volley. Ex-Club Brugge-spits Foeke Booy is niet verrast: "Bij Club weet je dat die ballen gaan komen."

Booy, zelf een icoon van blauw-zwart, is blij dat zijn landgenoot bij zijn ex-team terecht kwam. “Ik ben eerlijk gezegd positief verrast dat Dost bij Club terecht kwam”, zegt Booy in Het Nieuwsblad. “Het zegt iets over de slagkracht en ambitie van Club, want Dost neemt geen ­genoegen met een team dat alleen in de nationale competitie iets wil betekenen. Hij wil zich ook in ­Europa laten zien. Hij is een ­sterke spits die het klappen van de zweep kent. Eén ding staat vast: hij gaat doelpunten maken.”

Booy is er zeker van dat Dost zijn teller snel omhoog zal gaan. “Het komt erop aan Dost te ­bedienen in de zestien en bij Club weet je dat die ballen zullen ­komen. Club is een ploeg die ook kan dreigen uit de tweede of zelfs de derde lijn, met de opkomende backs. Daar kan Dost zijn voordeel mee doen.”