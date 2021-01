Victor Vazquez maakt zich klaar voor nieuwe comeback

Victor Vazquez zit al sinds midden oktober zonder club nadat zijn contract bij KAS Eupen ontbonden werd. Maar de ex-speler van onder meer Club Brugge en FC Barcelona zou zich klaar aan het maken zijn voor een comeback.

Op zijn Instagram-verhaal laat de Spaanse spelverdeler zien dat hij zijn conditie op scherp aan het stellen is. Bovendien schrijft hij erbij dat hij zich klaar maakt voor "een nieuw hoofdstuk in zijn carrière". Hij vraagt aan zijn volgers of ze een idee hebben naar welke club hij trekt.

Al speelde Vazquez recent nog bij Eupen, de Belgische voetbalfan kent hem meer van zijn periode bij Club Brugge. Hij maakte er bijna 5 seizoenen het mooie weer voor hij naar Mexico trok. In 2015 won hij ei zo na de gouden schoen, maar hij kwam 5 punten tekort om Dennis Praet van de eerste plaats te houden.

Vazquez komt uit de jeugd van FC Barcelona, waar hij onder meer met Lionel Messi en Cesc Fabregas samenspeelde.