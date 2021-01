Anderlecht heeft dure Deense versterking op het oog: "Complex dossier"

Vincent Kompany zoekt nog versterking in het offensieve departement. Deense media schrijven dat er verregaande interesse is in Jacob Bruun Larsen en dat wordt ook bevestigd in de entourage van de speler.

De 22-jarige Jacob Bruun Larsen is momenteel eigendom van het Duitse Hoffenheim, maar komt daar bitter weinig tot spelen toe. De Duitsers haalden de Deen weg bij Dortmund en telden daar negen miljoen euro voor neer. In de entourage van de speler klinkt het inderdaad dat er interesse van Anderlecht is, maar er wordt meteen ook bijgevoegd dat het een “complex dossier” is. Vooral de prijs zou de grote struikelblok zijn. Naast Anderlecht lijkt ook Kopenhagen interesse te tonen voor Jacob Bruun Larsen.