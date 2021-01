Geen amateurvoetbal meer? Dat heeft verstrekkende gevolgen: 'Club NXT out ... Virton in!'

Het amateurvoetbal zou wel eens on hold kunnen worden gezet voor de rest van het seizoen. En dat gaat mogelijk enorme gevolgen hebben.

Als er geen kampioen is in de Eerste Amateurklasse omdat de competitie niet ten minste half wordt uitgespeeld, dan heeft dat ook zijn gevolgen voor het profvoetbal.

Er is dan geen sportieve stijger richting 1B. En dat zou volgens Het Laatste Nieuws ook de plannen om de competitiehervorming door te voeren in de war brengen.

Virton

Hier en daar klonk het bij de grote clubs om van één naar vier beloftenteams te gaan in 1B (naast Club NXT dus ook enkele andere topbeloftenteams).

Maar: de kleinere clubs gingen niet akkoord en doordat het amateurvoetbal nu on hold staat of toch zo goed als, zien ze hun kans. De puzzelstukjes moeten nog vallen, maar de kans is realistisch dat Club NXT verdwijnt voor een jaar en vervangen wordt door ... Virton. Inderdaad: het team uit de Gaume haalde dit seizoen zijn gram en moet opnieuw in 1B worden ingeschreven volgend seizoen. Wordt vervolgd, ongetwijfeld ...