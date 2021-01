Griekse hulplijn voor Antwerps doelmannenprobleem? Waarom het heel moeilijk ligt

Alireza Beiranvand mocht al drie wedstrijden spelen voor Antwerp. In de Europa League ging dat heel goed, in de Jupiler Pro League twee keer heel wat minder. En met Jean Butez is die andere keeper buiten strijd. Wat nu?

Het doelmannenprobleem lijkt nog niet meteen opgelost, al komen er onder nieuwe coach Vercauteren mogelijk nieuwe kansen. Butez? Die is zeker nog even out. Matijas? Die heeft nog steeds weinig ervaring. En dus lijkt Beiranvand - ondanks enkele foutjes - voorlopig de aangewezen nummer 1. Moeilijke situatie AEK Athene zou hem alvast willen huren om hem zo te verlossen van zijn moeilijke situatie bij The Great Old, al wordt vooral rust gepredikt bij stamnummer 1. Dat weet alvast Gazet van Antwerpen. Temeer ze door de blessure van Butez geen risico's kunnen en willen nemen. Zelfs als Antwerp nog een nieuw sluitstuk binnen weet te halen, mag Beiranvand nog niet vertrekken.