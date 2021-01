Kompany over mogelijke wintertransfers: "Ik heb een sportief manager die me blijft verrassen"

Anderlecht zag al heel wat volk vertrekken de laatste week. Maar aan inkomende zijde is het stil gebleven. Rameed Ashimeru zit nog in de wachtkamer wel. Maar wat verwacht Vincent Kompany van de mercato?

Kompany heeft vertrouwen in wat er boven hem gebeurt. "Met Peter Verbeke heb ik een sportief manager die me blijft verrassen", grijnsde hij. "Er zal misschien nog wel iets gebeuren ja, maar dat ligt volledig bij hem. We hebben de profielen besproken en er komen geregeld verschillende interessante opties op tafel."

Kompany wil echter geen transfer om er toch maar één te doen. "Ik heb vertrouwen in mijn kern. We gaan enkel een transfer doen als die ons echt versterkt. Of het beslissend kan zijn om play-off 1 te halen? Tja, het is een raar jaar. Alles ligt dicht bij elkaar. Een transfer kan beslissend zijn, maar dat kunnen zeven covid-gevallen ook zijn."