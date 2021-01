'Club Brugge en KRC Genk mikken op 17-jarige sensatie, maar er zijn nog kapers op de kust'

KRC Genk en Club Brugge willen graag investeren in spelers en in de toekomst. En daarbij vissen ze al eens in elkaars vaarwater.

Nu hebben ze allebei opnieuw een topper op het oog in de naam van Ömer Beyaz, een 17-jarige sensatie van Fenerbahçe. De spelmaker is een jeugdinternational voor zijn land en werd dit jaar overgeheveld naar de A-kern. In die hoedanigheid speelde hij ondertussen al een wedstrijd voor de A-ploeg. Beyaz Fenerbahçe wil hem niet per se kwijt, zijn marktwaarde wordt op meer dan een miljoen euro geschat ondertussen. Naast Club Brugge en Genk zouden volgens Turkse media ook AZ, Stade Rennes, Real Sociedad en nog veel meer ploegen op hem azen.