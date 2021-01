🎥 Kent u Felipe Melo nog? De 37-jarige middenvelder heeft zich met Palmeiras geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores en kan zijn vreugde niet bedwingen

Het Braziliaanse Palmeiras heeft zich als eerste weten te plaatsen voor de finale van de Copa Libertadores.

Palmeiras heeft zich in twee wedstrijden kunnen verzekeren van een plaats in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Palmeiras deed over twee wedstrijden beter dan zijn Argentijnse tegenstander River Plate.

Bijna ging het nog fout

Palmeiras ging in de heenwedstrijd met 0-3 winnen in River Plate. De Brazilianen zaten met anderhalf been in de finale maar toch ging het in de terugwedstrijd nog bijna mis. In een wedstrijd die bol stond van de gele kaarten werd er met 0-2 verloren. Palmeiras mag zich zo toch nog gaan opmaken voor de finale en ook Felipe Melo was in zijn nopjes.

Felipe Melo is een 37-jarige Braziliaan die in zijn rijkgevulde voetbalcarrière ook uitkwam voor Juventus, Inter Milaan en Galatasaray.