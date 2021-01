Refaelov in zijn eerste interview als Gouden Schoen: "Nog twee-drie jaar spelen hier in België, dit is mijn thuis geworden"

Lior Refaelov is de 67ste Gouden Schoen in de geschiedenis van de trofee. De blijdschap die hij achteraf toonde, was niet gespeeld. Hij keek ernaar uit om eindelijk individuele erkenning te krijgen. "Ik heb bij Brugge ook goeie jaren gehad", zei hij. "Dit doet enorm veel deugd."

De nervositeit was eraan te zien Lior. Had je het niet verwacht?

"Ik wist dat ik een goeie kans had. Ik was er toch wel nerveus voor. Ik ben heel trots en blij. Dit is een bekroning van mijn tien jaar hier in België. Ik ben sterk gebleven in de goeie en de slechte momenten."

Vind je zelf dat je hem verdient?

"Kijk, van de bekerfinale tot nu hebben we onze belangrijkste matchen gewonnen. En ik was blij dat ik mijn team in die matchen kon helpen. Ik was ook veel de matchwinnaar. Maar ik kon het nooit gedaan hebben zonder mijn ploegmaats. Ik ben blij met mijn rol op en naast het veld bij Antwerp. Samen met Faris en Ritchie ben ik één van de leiders. Ik kan ook op mijn beste positie spelen en bepalend zijn. Dus ja, daarom verdien ik hier te zijn vanavond. Ik denk dat ik nog beter kan zelfs."

Je bent 34, hoe lang denk je dan nog door te gaan?

"Zeker nog twee à drie seizoenen. Ik heb nog altijd die ambitie. Als je dat niet meer hebt, is dat het begin van het einde. Maar daar ben ik nog niet. Journalisten in Israël vragen me niet of ik terug ga keren naar Maccabi Haifa, waar ik ben opgegroeid. Maar België is intussen al vele jaren mijn thuis. Al mijn grote realisaties heb ik hier gedaan."

Wat waren je hoogtepunten dit seizoen?

"De bekerfinale uiteraard. Maar ook de Europese wedstrijden. Na zoveel jaar weer met Antwerp op het Europese toneel staan... En mijn matchwinner tegen Tottenham. En natuurlik de derbyzege tegen Beerschot. We weten hoe belangrijk die was voor de club."

Vind je het niet vreemd dat je die trofee wint met Antwerp en niet bij Club Brugge?

"Ik heb ook goeie jaren gehad bij Club. Ik heb trouwens veel steun gekregen van de fans, zowel van Antwerp als van Brugge. Maar bij Antwerp klikte het meteen. Ik kreeg mijn favoriete positie en ze maakten me belangrijk."

Analisten zeggen dat je op je 34ste completer bent dan op je 26ste.

"Dat kan. Met de ervaring weet je wat je sterke punten zijn en je probeert die zoveel mogelijk uit te spelen. Je weet ook wat je zwaktes zijn en je probeert die zoveel mogelijk te verbergen."

Zou je deze trofee ruilen voor een titel met Antwerp op het einde van het seizoen?

"(twijfelt) Dat vind ik geen eerlijke vraag. (lacht) Ik heb hier zolang naar uitgekeken en het is mijn eerste individuele trofee. Laat me hier maar van genieten. En hopelijk kunnen we onze teamambities waarmaken op het einde van het seizoen."