Deal met Oekraïense jeugdtalent en RSCA staat op de helling

Terwijl alles in orde leek voor de overgang van Mykola Kukharevych naar Anderlecht, lijkt de jonge Oekraïner nu toch Neerpede te verlaten.

Mykola Kukharevych (19) zou normaal gezien in juni overkomen naar Anderlecht. Aanvankelijk om het U21-team te versterken. Maar volgens informatie van La Dernière Heure zou de zaak ingewikkeld worden: zijn ploeg, Rukh Lviv, zou niet de meest meewerkende club zijn. Hryhoriy Kozlovsky, voorzitter van het OekraÏense Rukh, heeft namelijk de transfereisen opgetrokken. En ook Kukharevych zelf zou nog aarzelen om zich bij Anderlecht aan te sluiten.

De Oekraïner was zelfs al geslaagd voor zijn medische tests bij RSCA en hij poseerde al in het gezelschap van Vincent Kompany in een Anderlecht-shirt toen hij een wedstrijd bijwoonde in het Lotto Park. Zijn komst zou echter nog kunnen gebeuren, maar de zaak is voor de Mauves momenteel niet de hoogste prioriteit.

