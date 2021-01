Kan Eupen-revelatie Prevljak een meerwaarde zijn voor een Belgische topclub? De aanvaller is onmisbaar bij Eupen

Kan Smail Prevljak rekenen op een snelle transfer? De aanvaller van Eupen toont wat een echte spits moet doen: scoren en belangrijk zijn.

In de wedstrijd tegen Cercle Brugge was het zijn invalbeurt die de wedstrijd deed kantelen. In amper zeven minuten wist Prevljak twee keer te scoren. Hij bezorgde zijn club zo drie belangrijke punten.

Een goede optie voor Anderlecht, Standard, ... ?

Smail Prevljak werd door KAS Eupen in augustus 2020 overgenomen van het Oostenrijkse Salzburg. Eupen betaalde 2 miljoen euro voor de nog maar 25-jarige goalgetter die op zijn beurt laat zien dat hij dit bedrag meer dan waard is.

Prevljak is 1m87 en afkomstig uit Bosnië en Herzegovina. Hij doorliep enkele jaren in de jeugdopleiding van RB Leipzig. Na zijn passages in Duitsland en Oostenrijk kwam hij dus in 2020 naar België.

Prevljak kwam dit seizoen dertien keer in actie. Ondanks dat hij niet altijd kon rekenen op een basisplaats, wist hij al 7 keer te scoren.