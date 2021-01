Opmerkelijk: Gisteren belaagd bij beloften, dus traint Lamkel Zé vandaag... met A-kern.

Een veertigtal leden van de harde kern maakten Didier Lamkel Zé donderdagavond duidelijk dat de Kameroener niet langer welkom is bij Antwerp.

Vanochtend meldde het enfant terrible zich aan op de club, waar hij zal meetrainen... met de A-kern. Wilt dit zeggen dat hij kans elvendertig krijgt bij de Great Old? Neen, zover is het zeker (nog) niet. Al is het wel verrassend dat hij terug met de groep van Frank Vercauteren meetraint.

Het is een publiek geheim dat ook de spelersgroep het grondig zat is met Lamkel Zé. Zo liet Ritchie De Laet eerder deze week in Sjotcast nog uitschijnen dat een terugkeer van de Kameroener in de kleedkamer op zijn zachtst gezegd erg moeilijk zou liggen.

Deze beslissing van het Antwerpse bestuur komt dan ook aan als een slag in het gezicht van de fans.