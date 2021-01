"Lamkel Zé verdient het niet om het Antwerp-shirt te dragen, wij geven hem géén kans meer"

Mochten er nog mensen aan twijfelen: het verhaal van Lamkel Zé bij Antwerp is helemaal uitgeschreven. Dat maakte een veertigtal fans donderdagavond ook duidelijk aan Lamkel Zé zelf, die met de beloften aan het trainen was.

Voor HNB reageerde een van de aanwezige leden van de harde kern. "We eisen dat de club hem permanent naar de B-kern stuurt en hem verbiedt ooit nog ons logo te dragen. Dat truitje van Beerschot was de druppel."

"Die excuses kwamen te laat. Hij heeft een grens overschreden en dat is gewoonweg niet meer goed te maken. Het is gedaan voor ons, en deze actie wordt gesteud door veel andere fans", klinkt het.

"Wij dreigen niet met geweld, maar willen wel dat de club luistert naar onze eisen. Zonder discussie, hier valt niet over te praten. We geven Lamkel Zé géén kans meer", is de duidelijke boodschap.