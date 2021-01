Standard zit niet te wachten op aandacht voor keeper: "Minder praten over Bodart betekent dat we op goede weg zijn"

Nadat hij al goed voor de dag kwam in het seizoen 2019-2020 is Arnaud Bodart goed op weg om zich te bevestigen als één van de beste doelmannen uit de Jupiler Pro League.

Arnaud Bodart is al verschillende keren dit seizoen bepalend geweest. "Het tweede jaar is altijd het moeilijkste, je moet er staan. Dat is wat Arnaud gedaan heeft. Hij heeft meer zijn verantwoordelijkheid genomen in de kleedkamers. Vorig jaar deed hij gewoon zijn werk. Nu neemt het een andere dimensie aan en praat hij meer met de andere spelers", zegt Mbaye Leye over zijn doelman.

"Op het einde van elke match praten we over Bodart en over de reddingen die hij doet. Na Waasland-Beveren hebben we niet zo veel over hem gepraat. Dat wilt zeggen dat we op de goede weg zijn. Minder praten over Arnaud betekent dat andere spelers hun job gedaan hebben", zo ziet Leye het.