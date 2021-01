Mbaye Leye spreekt zich uit over zijn nieuwe doelpuntenmaker: "Hij voegt veel toe aan ons spel"

Standard heeft met Joao Klauss een nieuwe spits beet. De Rouches huren de Braziliaan anderhalf seizoen van Hoffenheim en bedongen bovendien een aankoopoptie. Mbaye Leye liet zich vrijdagmiddag uit over zijn nieuwste aanwinst.

Joao Klauss kan zondag op bezoeg bij Cercle Brugge meteen zijn debuut maken voor Standard. "Hij trainde gisteren en vandaag met de groep. Hij is fysiek in orde ik ben er dan ook van overtuigd dat we zondag al op hem kunnen rekenen", liet Leye weten op de wekelijkse persbabbel.

"Bruno Venanzi had me beloofd dat er snel een nieuwe aanvaller zou komen. Wel, hij heeft zijn woord gehouden. Ik ben dan ook een gelukkige coach, want Klauss heeft het profiel waarnaar we op zoek waren. Hij is beweeglijk, kan pressing spelen, is goed in de combinatie en hij weet het doel staat. Hij kan erg veel toevoegen aan ons spel", weet de Senegalese T1 van de Rouches.

Ook Merveille Bokadi, die eerder deze week nog scoorde tegen Waasland-Beveren, gaf zijn eerste indruk van Joao Klaus. "Een erg goede speler, met een mooie techniek. Hij geeft ons team een surplus aan kwaliteit. Hij laat de verdediger ook geen seconde gerust, ondervond ik al", aldus de Congolese international.

"Erg evenwichtige kern"

De mercato is nog even geopend, dus zit er nog iets in de pijplijn op Sclessin? "We zitten op dit moment met een erg evenwichtige kern, we hebben twee of drie opties voor elke positie. Het was vooral een doelpuntenmaker wat we nodig hadden. Met Klauss hebben we zo'n type. Hij lijkt een beetje op Avenatti en Oulare, maar is mobieler. Er zit veel kwaliteit in mijn kern en ik ben dan ook tevreden met wat ik heb", liet Leye weten.

"We weten allemaal dat de huidige financiële situatie van Standard niet evident is. Het zou best kunnen dat er nog mooie aanbiedingen komen voor sommige van onze spelers. In dat geval zullen we moeten bekijken of we een speler al dan niet verkopen", besluit Mbaye Leye, die tegen Cercle Brugge voor zes op zes gaat.