Eind vorig jaar aan de uitgang, nu opvallende contractverlenging bij Anderlecht

Anderlecht heeft nog een speler een contractverlenging gegeven. Mohammed Dauda heeft zijn verbintenis verlengd tot 2023 bij paarswit.

Dat is toch enigszins een verrassing, want de Ghanese spits stond al dicht bij de uitgang. Blijkbaar is Kompany dan toch wel tevreden over hem.

“Hij heeft deze verlenging helemaal zelf afgedwongen”, zegt sportmanager Peter Verbeke aan het Laatste Nieuws. “Vanop een zijspoor heeft hij alle coaches overtuigd van waarde te kunnen zijn voor onze club. Zijn snelheid en doelgerichtheid zijn belangrijke kwaliteiten waardoor hij op verschillende posities belangrijk kan zijn.”

Dauda zit al sinds 2017 bij Anderlecht, maar hij werd uitgeleend aan Vitesse en Esbjerg. Deze zomer keerde hij terug naar Anderlecht. In de overeenkomst zit nog de mogelijkheid voor een verlenging met een extra jaar.