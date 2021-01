Bij Club Brugge kijkt men met argusogen naar de prestaties van Bas Dost. De Nederlander moet het spitsenprobleem van blauw-zwart oplossen en zo Club Brugge aan een nieuwe landstitel helpen.

Club Brugge betaalde vier miljoen euro voor de 31-jarige spits. En dat prijskaartje schept verwachtingen. "Ik merk dat de druk hier hoog is", vertelt Dost in Het Nieuwsblad.

"Van de media, van de fans. Club Brugge wil kampioen worden, van mij verwachten ze goals en goede prestaties. Prima hoor, daarvoor speel je bij Club Brugge."

"Onze coach gaf aan dat hij me goed wil laten aanspelen, dat is mooi. Hij gaat met andere spelers aan de bak om ervoor te zorgen dat ik voorin in mijn element kan komen. Als je merkt hoezeer hij daar in mijn eerste week mee bezig is geweest, dan geeft dat vertrouwen. Voorlopig gaat het geweldig", besluit Dost, die zondag met Club de strijd aangaat met Beerschot.