Kompany gefrustreerd na rode kaart: "Scheidsrechters moeten mee evolueren. Op geen moment bracht hij de speler in gevaar"

Niemand bij Anderlecht kon leven met de rode kaart voor Kemar Lawrence. De Jamaicaan kreeg die kaart voor een te gevaarlijke tackle, waarbij hij de fysieke integriteit van de speler in gevaar bracht. Of zo zal het Referee Department het omschrijven. Vincent Kompany had een heel andere mening.

En dat is niet te verwonderen, want wie Anderlecht de laatste maanden een beetje volgt, weet dat ze spelen hoe ze trainen. Kompany laat hen op Engelse wijze trainen: fouten worden amper gefloten. Maar eens op het veld vertaalt zich dat blijkbaar in te veel kaarten.

"Ik wil niet op de persoon van de scheidsrechter schieten", aldus Kompany. "Het gaat hier over de manier waarop ik naar voetbal kijk. Voetbal wordt steeds sneller en de intensiteit gaat steeds naar boven. Wij trainen daarop en zijn daar klaar voor. Maar als het spel sneller gaat, moet de scheidsrechter dat ook kunnen interpreteren."

Frustrerend

Kompany kon het Boucaut wel niet zo makkelijk vergeven. Toen Miazga geel kreeg, schreeuwde hij hem toe: "Geef hem anders ook rood, dan ben je consequent!" "Er is een verschil tussen de bal zuiver spelen en onvoorzichtig zijn", zei Kompany.

"Er is een verschil tussen met intensiteit naar een bal gaan en een fout op een speler maken. Hier zag ik een speler die voor de speler tackelde. Hij legt zijn been in het spoor van de bal. Op geen moment bracht hij de speler in gevaar. Het was een normaal duel zoals wij er elke week honderden hebben op training."