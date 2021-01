KVO-coach Oostende wil het positief bekijken na coronabesmettingen bij ploeg: "We kunnen dit nog steeds doen'

Ook KV Oostende is ten prooi gevallen aan het coronavirus. De Kustboys konden het virus lang uit de selectie weren maar deze week werden toch enkele positieve spelers getest.

Over wie het gaat, wil KVO niet kwijt. "We kunnen zaterdag 11 spelers op het veld hebben en 7 op de bank", is de enige officiële communicatie.

Oostende-coach Alexander Blessin bekijkt het langs de positieve kant daags voor het duel tegen KV Kortrijk. "Ik kan nog steeds een competitieve ploeg opstellen", vertelt hij. "Het was een kwestie van tijd voor er ook bij ons besmettingen zouden zijn, we moeten nu niet in een hoekje zitten wenen. We hebben nog voldoende kwaliteit om te spelen"

KVO en KVK hebben na 20 speeldagen allebei 29 punten. Een overwinning zou er voor beide West-Vlaamse ploegen voor zorgen dat ze mogen dromen van play-off 2. De heenwedstrijd in Kortrijk werd alleszins met 3-1 gewonnen door KVK. Dat herinnert ook Blessin zich nog goed. "Dat was een slechte wedstrijd voor ons. Ik verwacht een revanche van mijn spelers", besluit hij strijdvaardig.