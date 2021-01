Eigen talent wordt de vervanger van Schrijvers bij Club Brugge

Nadat Siebe Schrijvers getransfereerd werd nar OHL besloot Club Brugge om Cisse Sandra (17) de kans te geven in de A-kern.

Siebe Schrijvers maakte deze week de overstap naar OHL. Zo kwam er een plek vrij voor een middenvelder bij de A kern. Club Brugge besloot om één van de talenten uit de jeugdopleiding de kans te geven om zich te tonen.

'Cisse Sandra maakt op zijn beurt de stap van Club NXT naar de A-kern. Sandra (17) is een linksvoetige aanvallende middenvelder. Dit seizoen maakte hij indruk als basisspeler bij Club NXT, in augustus vorig jaar werd hij op zijn 16e de jongste doelpuntenmaker ooit in het Belgisch betaald voetbal', staat te lezen op de website van Club Brugge