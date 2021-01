Genk-trainer van den Brom furieus door sneeuwtapijt: "Dit is geen voetbal meer"

KRC Genk ging pijnlijk onderuit op het veld van Moeskroen. Al was er door de hevige sneeuwval veel te doen rond de staat van het veld. John van den Brom vindt het schandalig dat zijn spelers in deze omstandigheden moesten optreden.

KRC Genk zit in een lastige periode. Het verloor nu ook met 2-0 op het veld van rode lantaarn Moeskroen. Het zat vrijwel nooit in de wedstrijd, en dat viel grotendeels te wijten aan de staat van het terrein. Door de hevige sneeuw van zaterdagmiddag speelden beide partijen op een wit tapijt, dat al snel werd omgetoverd tot een modderige bedoening.

Niemand slaagde er dan ook in om met een ploegmaat te kunnen combineren. Daarnaast zagen we ook heel wat schuifpartijen en mislukte controles. Genk besloot, net zoals KV Kortrijk dat ook deed, om de wedstrijd onder voorbehoud te spelen. Trainer John van den Brom was achteraf furieus: "Tuurlijk ben ik ontgoocheld in ons spel, maar vooral in de omstandigheden waarin we moesten spelen. Dit is geen voetbal. Het is een schande dat topvoetballers op dit veld moeten voetballen. Er is op voorhand niet alles gedaan om het veld weer goed te krijgen, dat vind ik het ergste."

Volgens de trainer was de kans ook groot dat Moeskroen de wedstrijd won: "Het was een loterij wie de drie punten kreeg. Je bereidt je voor op deze lastige wedstrijden, maar door deze omstandigheden kan je alle voorbereidingen al op voorhand weer in de vuilbak gooien. Het is gewoon spelen en zien wie er dan het beste uitkomt."