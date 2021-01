🎥 Youri Tielemans opnieuw van goudwaarde met twee assists voor Leicester City

Zaterdagavond stond er in de Premier League met Leicester City - Southampton een interessante affiche op het programma. Leicester doet nog volop mee in het klassement, maar ook de bezoekers draaien een uitstekend seizoen. Youri Tielemans toonde zich opnieuw met twee assists.

Leicester City draait ook dit seizoen weer bovenaan het klassement mee. Zaterdagavond kwam Southampton op bezoek, een tegestander waar je toch best mee uitkijkt. Ook zij spelen een sterk seizoen. Het nestelde zich een lange tijd mee in de top vijf. Bij de thuisploeg kwamen Rode Duivels Youri Tielemans en Timothy Castagne aan de aftrap. Dennis Praet is met een scheur in de hamstrings drie maanden buiten strijd.

Het werd een intense pot voetbal. De partij ging snel op en neer, met kansen langs beide kanten. Tien minuten voor de rust kwamen The Foxes na een knappe actie op voorsprong. Youri Tielemans bereikte James Maddison heerlijk tussen de linies. De Engelsman bedankte zijn ploegmaat voor de pass en knalde de bal in het dak van het doel. Het was nog maar de eerste assist van Tielemans dit seizoen.

In de tweede helft nam Leicester de wedstrijd volledig onder controle. De bezoekers kwamen nog nauwelijks aan de bal. Tot het een kwartier voor tijd bijna op gelijke hoogte kwam. Maar het afstandsschot van Stuart Armstrong spatte uiteen op de lat. Kasper Schmeichel kan in zijn vierhonderste wedstrijd voor Leicester uitpakken met een nieuwe clean sheet. In de toegevoegde tijd zette Youri Tielemans met een tweede assist Harvey Barnes op weg naar de 2-0 overwinning.

Leicester City nadert in het klassement tot op één punt van leider Manchester United, dat zondag in actie komt op het veld van Liverpool.