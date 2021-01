Jeugdproduct van Anderlecht moest van Vincent Kompany minuten verzamelen in de Eredivisie, maar komt er nauwelijks in actie

Vincent Kompany trok bij zijn aankomst in Anderlecht volledig de kaart van de jeugd. Heel wat jeugdspelers maakten onder zijn leiding hun debuut in de A-kern, ook Sieben Dewaele. Dit seizoen werd hij uitgeleend aan Heerenveen om er minuten te verzamelen, maar daar komt hij nauwelijks aan de bak

Vorig seizoen maakte Sieben Dewaele zijn debuut in de hoofdmacht van Anderlecht. De 21-jarige middenvelder werd uitgespeeld op de linksback maar kon nog niet iedereen volledig overtuigen. Vincent Kompany gelooft nog steeds in de kwaliteiten van Dewaele, die verhuurd werd aan het Nederlandse Heerenveen.

Maar in de Eredivisie komt de middenvelder nauwelijks aan spelen toe. Het jeugdproduct van paars-wit verzamelde nog maar 172 minuten in zes optredens. Heerenveen pakte deze maand al uit met enkele transfers. Einde verhaal dus voor onze landgenoot in Nederland, die leek terug te keren naar Anderlecht.

Toch stak Gerry Hamstra, technisch directeur van de nummer 8 uit de Eredivisie, daar nog een stokje voor. Hij zal de komende dagen gesprekken aangaan met de huurling, maar een terugkeer naar zijn moederclub is absoluut uitgesloten.

SC Heerenveen speelt zondagmiddag op bezoek bij VVV-Venlo. Sieben Dewaele start opnieuw op de bank, net zoals Benjamin Nygren die door KRC Genk ook verhuurd wordt aan de Friese club.