Bayern Munchen doet wat anderen niet doen en loopt verder uit in klassement

In de Duitse Bundesliga heeft Bayern Munchen ten volle geprofiteerd van het puntenverlies van nagenoeg elke concurrent. Bayern won met moeite van Freiburg maar staat nu wel 4 punten voor eerste belager Leipzig in het klassement.

Het vormpeil van Bayern is niet bepaald indrukwekkend. De Duitse topclub werd eerder deze week in de tweede ronde uitgeschakeld in de Pokal door een Derdeklasser en daarvoor werd er verloren van Borussia Mönchengladbach.

Tegen Freiburg kon Bayern wel opnieuw aanknopen met de zege al ging het niet van een leien dakje. Na 7 minuten kwam Bayern dan wel op voorsprong via Robert Lewandowski maar Freiburg kwam op gelijke hoogte via Nils Petersen. De bezoekers deden het dit seizoen helemaal niet slecht en stonden op plaats 8.

Net voor het slotkwartier zou aanvangen, bracht Muller de Rekordmeister dan toch op voorsprong. Een belangrijke overwinning want door het puntenverliest van nagenoeg alle belagers (Leipzig gelijk, Leverkusen verloren, Dortmund gelijk) klimt Bayern naar een iets comfortabelere voorsprong van 4 punten in het klassement.