Vanavond kijken CR7 en Big Rom elkaar in de ogen, de Braziliaanse Ronaldo gaf zijn mening

Vanavond wordt in Italië de topper tussen Juventus en Inter gespeeld. Ronaldo vs Lukaku. David vs Goliath. De Braziliaanse Ronaldo gaf alvast zijn oordeel over de twee spelers en hun kansen vanavond.

Om 20:45 komen Juventus en Inter aan de aftrap in het San Siro stadion in Turijn. Juventus staat momenteel op een vierde plek, terwijl Inter met vier punten meer op de tweede plaats staat in de ranking. In La Gazetto Dello Sport kijkt de Braziliaanse ex-speler van Inter vooruit naar de clash van vanavond. Volgens Ronaldo zullen beide spelers hun bijdrage leveren en druk zetten op de verdediging. Alleen zal Lukaku daar toch net iets meer de overhand hebben. "Als je iemand als Lukaku in je rangen hebt, met een gemiddelde van één doelpunt per match, dan stem je je spel op hem af. Alleen je moet van hem geen fijne balbeheersing verwachten zoals van Ronaldo.", laat de Braziliaan weten.