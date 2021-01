Referee Department steunt de beslissing van hun scheidsrechters om matchen in de sneeuw door te laten gaan: gezondheid van de spelers kwam niet in gevaar

De sneeuw zorgt voor de nodige spanningen in het Belgische voetbal. KRC Genk en KV Kortrijk dienden een klacht in voor de vreselijke staat van het veld, het Referee Department steunt de beslissing van de refs om toch te spelen.

Zaterdag moesten er in de Jupiler Pro League drie wedstrijden uitgevochten worden op besneeuwde tapijten. KRC Genk en KV Kortrijk dienden al een klacht in door de slechte staat van het veld. Zij vonden dat het terrein onbespeelbaar was waardoor ook de gezondheid van de spelers in gedrang kwam. Beide partijen vonden dat hun tegenstander niet voldoende hun best hadden gedaan om het veld speelklaar te krijgen.

KRC Genk geeft via hun officiële kanalen meer uitleg over de klacht. De club is er van overtuigd dat de wedstrijd niet gespeeld had mogen worden omdat het zowel onmogelijk als gevaarlijk was voor de spelers: "De sneeuw was voorspeld, maar Moeskroen heeft te weinig maatregelen ondernomen om de partij in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden", klinkt het bij de Limburgers. KRC Genk wil ook stappen ondernemen om strengere maatregelen op te leggen voor clubs uit het hoogste niveau. Zo wil het dezelfde taferelen, en het gevaar voor de spelers, vermijden.

Ondertussen heeft ook het Referee Department gereageerd op de gebeurtenissen. Zij steunen volledig de beslissing van hun scheidsrechters en zien dat in topcompetities in Europa veel wedstrijden in vergelijkbare omstandigheden gespeeld werden. Volgens hun kwam de veiligheid van de spelers niet in gevaar dus moest er gekeken worden naar enkele andere factoren.

Aangezien de lijnen zichtbaar waren, de doelmannen voldoende zicht hadden, de bal vrij op het oppervlak kon bewegen en de assisten-scheidsrechters over het veld konden kijken om buitenspel te beoordelen is het Department er van overtuigd dat de juiste beslissing genomen werd.