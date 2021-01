Ajax wint klassieker van Feyenoord met kleinste verschil

In de Nederlandse Eredivisie stond de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. Ajax speelde vorige week nog gelijk tegen PSV maar kon nu wel winnen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor beide clubs.

Ajax tegen Feyenoord is nog zo'n ouderwetse hate game tussen de twee grootste steden uit Nederland. Zonder publiek in het stadion druipt de haat er en sfeer er jammer genoeg wat minder af.

Ajax begon als beste ploeg aan de wedstrijd en had meer dan 75% balbezit in het eerste halfuur. Dat leverde ook een doelpunt op via de jonge Ryan Gravenberch. De 18-jarige middenvelder kapte zijn tegenstander uit om dan vanop afstand het openingsdoelpunt te scoren.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat had niet meteen een tactisch antwoord op de heerschappij van Ajax op het veld. In de slotfase vond Leroy Fer Ajax-doelman Onana op zijn weg naar een doelpunt en in de 97e minuut trapte Sinisterre de bal nog op de dwarsligger.

In de stand staat Ajax nu 3 punten voor Vitesse. Feyenoord staat op plaats 4 met 6 punten minder dan Ajax.