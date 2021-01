Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Losada - Tissoudali

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Tarik Tissoudali zou het wel zien zitten om in de MLS te gaan voetballen

Nu Hernán Losada Beerschot verlaten heeft voor het Amerikaanse DC United, is het de vraag of er geen spelers zijn die hun coach gaan volgen. Sowieso zullen Tarik Tissoudali en Raphael Holzhauser wel op de radar van een aantal clubs staan na hun goede prestaties in 1A. (Lees meer)