'Smaakmaker Beerschot zou net als Losada ook wel oren hebben naar Amerikaans avontuur'

Nu Hernán Losada Beerschot verlaten heeft voor het Amerikaanse DC United, is het de vraag of er geen spelers zijn die hun coach gaan volgen. Sowieso zullen Tarik Tissoudali en Raphael Holzhauser wel op de radar van een aantal clubs staan na hun goede prestaties in 1A.

Holzhauser heeft nog een contract tot 2023, de overeenkomst met Tissoudali loopt af eind dit seizoen. Die laatste is dus misschien eerder een kanshebber om het Kiel binnenkort te verlaten. Volgens Het Nieuwsblad zou Tissoudali alvast oren hebben naar een lucratief exotsich aanbod, als zich dat zou voordoen. Designated Player Het is overigens sinds Losada Tissoudal heropviste vorig seizoen en voorin posteerde dat het bij Beerschot ging draaien. Er is bij DC United ook nog ruimte voor één 'Designated Player', een buitenlandse speler die het loonplafond mag overschrijden. Toch lijkt een onmiddellijke transfer niet aan de orde en is Losada op zoek naar een ander profiel om de aanval van zijn nieuwe werkgever te versterken.





