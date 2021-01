OFFICIEEL: Hannes van der Bruggen trekt per direct naar Cercle Brugge

De laatste details zijn afgerond in het transferdossier van Hannes van der Bruggen. De middenvelder verlaat KV Kortrijk, waar hij ook aanvoerder was, voor Cercle Brugge. Van der Bruggen moet de Bruggelingen helpen om in 1A te blijven.





Volg KV Kortrijk - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (23/01).