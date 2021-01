Winger van Gent toont nu al glimpsen van grote klasse: "Hoeveel verdedigers zette hij al op hun kont?"

Geniet u ook als u Osman Bukari aan het werk ziet? De winger van AA Gent heeft dan wel nog veel werk, maar er zit altijd wel die ene beweging of aanname in die doet vermoeden dat hij iets speciaal heeft. Die mening wordt ook gedeeld door Tscheu La Ling, zijn ontdekker.

Doet de naam geen belletje rinkelen? La Ling was in de jaren zeventig en tachtig een rechterwinger met een fantastische techniek die bij FC Den Haag, Ajax, Panathinaikos, Ol. Marseille en Feyenoord speelde. Hij merkte Bukari als eerste op.

"Hoeveel verdedigers zette hij al niet op hun kont? Bukari geldt bij Gent als een vaste waarde in het basiselftal, scoort zelf en gaf al zeven assists. Echt knap, hoor. Die jongen is zo onbevangen en leergierig. Hij speelt en denkt altijd naar voor toe", klinkt het bij La Ling in S/V Magazine.

Maar er wordt op Vanhaezebrouck gerekend om hem echt efficiënt te maken. "Natuurlijk moet Osman nog wat schaven aan details. Er zit nog enorm veel rek op, want hij begon pas echt te voetballen op zijn zeventiende. Op het einde van dit seizoen mag je de balans maken van die effectiviteit en dat rendement, maar ik ben nu al overtuigd van zijn meerwaarde."