Teleurgestelde Will Still: "Het is in moeilijke momenten dat een groep écht kan tonen hoe sterk ze is"

De jongste coach in de geschiedenis van de Jupiler Pro League beleefde niet veel plezier aan zijn debuutwedstrijd. Will Still zag hoe Beerschot ondanks een vroege voorsprong door het ijs zakte aan de Oostkantons. Eupen klopte de Ratten met 3-1.

De zwarte reeks van Beerschot blijft maar voortduren. De Mannekes tekenen een erg povere 2 op 24 op. "Een slecht debuut", noemt Will Still het na afloop. "Het is een verdiende nederlaag, ondanks het feit dat we erg goed begonnen. Dat goed begin heeft nu geen belang meer", aldus Will Still.

"We hebben twee individuele fouten gemaakt en werden afgestraft op de tegenaanval", analyseert de 28-jarige coach.

Beerschot mag van geluk spreken dat het er enkele goede maanden heeft opzitten, want de 2 op 24 had anders dramatische gevolgen kunnen hebben. "We moeten zo snel mogelijk uit deze moeilijke situatie geraken en weer aan de oppervlakte komen. Het moet allemaal snel beter! Het is in moeilijke momenten zoals deze dat een groep kan tonen hoe sterk ze écht is. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, met mij voorop", besluit Will Still.