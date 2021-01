De populairste binnen de spelersgroep van Anderlecht: nooit 'Man van de Match', maar wel "hart van 10.000 man"

Je kan niet zeggen dat er veel kritiek mogelijk is op Peter Verbeke. Behalve Mustapha Bundu lijken alle transfers bij Anderlecht toch minstens een bijdrage te leveren. Maar misschien wel de beste zaak deed hij met Josh Cullen, de middenvelder die overkwam van West Ham.

Verbeke deelde dinsdagavond, na de match tegen Charleroi, zijn woorden die hij zei nadat Cullen aangetrokken was: "Josh is een middenvelder die een groot loopvermogen koppelt aan grinta en intensiteit. Hij is goed aan de bal, sterk in de combinatie, heeft een goede lange bal en staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit en overgave. Een echte team player."

Hij had immers ook al kritiek opgevangen op sociale media over de Iers-Engelse middenvelder. Dan mag je als verantwoordelijke voor het transferbeleid wel even je gelijk halen. Cullen is een werkpaard, iemand die niet in de schijnwerpers loopt, maar zich in dienste stelt van de ploeg. "Binnen de ploeg is hij wel een uitblinker hoor", grijnst Kompany. "Josh is misschien wel de speler waar ze het meest naar opkijken. Voor iemand als Josh is dat belangrijker dan lof van buitenaf."

Het is belangrijk zo'n voorbeeld binnen de groep te hebben

Hij is inderdaad populair binnen de spelersgroep. Gewoon omdat hij er elke training en elke match voor 100 procent zijn hart en ziel inlegt. "Josh heeft een hart van 10.000 man, niet normaal", benadrukte Kompany. "Ik weet zelfs niet of ik hem een dienst bewijs door hem zoveel lof toe te smijten. Hij heeft één enkele focus: hij zet de ploeg boven zichzelf. Dus voor hem maakt het niet uit of hij lof krijgt van buitenaf. Hij verricht een pak taken om de ploeg beter te maken."

Ook Kompany is dus verkocht. In die mate dat hij Adrien Trebel niet meteen nodig heeft zelfs. Hij heeft zijn aanjager gevonden. "Tegen Genk kreeg hij die tik tegen zijn hoofd en moest er een wikkel rond. Het eerste wat ik doe, is een tik tegen zijn hoofd geven en zeg: 'Stop met excuses zoeken en speel'. Al lachend natuurlijk. Vijf seconden later ging hij alweer een duel aan. Dat is Josh. Het is belangrijk om zo'n voorbeeld binnen de groep te hebben."