Wat heeft Amir Murillo - nochtans topfit - gedaan om uit de basis te vallen? Zelfde probleem als Vlap

Hebt u zich al afgevraagd wat Amir Murillo de laatste tijd heeft uitgestoken om zomaar opzij geschoven te worden? De Panamees miste tot voor Nieuwjaar geen minuut. Nadat hij toestemming kreeg om zijn familie te bezoeken, kreeg hij enkel nog invalbeurten.

Met de schorsing van Kemar Lawrence in zicht krijgt hij waarschijnlijk wel weer een basisplaats, maar voor de rest is het toch bizar dat hij ineens uit beeld verdween. Killian Sardella krijgt de voorkeur, maar de 18-jarige maakt toch nog af en toe een foutje, wat niet onlogisch is. Murillo daarentegen verzamelde toch al twee goals en drie assists.

Dus waarom? Het antwoord werd gegeven op Eupen, toen Murillo na het rood van Lawrence mocht invallen. Van de 24-jarige rechtsachter wordt verwacht dat hij zijn ploeg mee op sleeptouw neemt. Niet dat Kompany hem ook telkens tactische richtlijnen moet meegeven. "We spelen met negen", zuchtte Kompany luidop toen hij Murillo vocaal weer naar zijn plaats moest begeleiden.

Kompany wil dat zijn backs zich vooral met hun defensieve werk bezighouden. Terwijl Murillo toch een aanvallende back is. In het pressingsysteem van Kompany is het belangrijk dat iedereen op zijn plaats staat eens de tegenstander de bal heeft. Maar Murillo pikte dat dus nog niet helemaal op.

Sardella doet dat wel en is op zijn 18de meer kneedbaar dan Murillo, die dus te veel met zijn offensieve werk bezig is. Dat is hetzelfde probleem als bij Vlap, maar die heeft de boodschap intussen wel begrepen. Bij de sportieve staf hopen ze op eenzelfde scenario bij Murillo.