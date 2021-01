Cercle Brugge-fans furieus over teleurstellende resultaten en gaan in de namiddag uitleg vragen op training

Cercle Brugge staat na een 4 op 39 helemaal onderaan het klassement. Enkele supporters hebben via sociale media opgeroepen om samen te komen aan het Jan Breydelstadion.

Cercle Brugge deemsterde na een dramatische 4 op 39 helemaal weg uit het klassment. De Vereniging staat ondertussen ook op een laatste plaats. Druk op de ketel dus voor Paul Clement en zijn spelers. Zaterdag zal het op bezoek bij KV Kortrijk moeten vechten voor de broodnodige punten. Het krijgt in de namiddag ook opvallend bezoek.

De misnoegde supporters van Cercle Brugge hebben volgens Het Nieuwsblad via sociale media opgeroepen om te verzamelen aan het Jan Breydelstadion. Zij trekken naar daar als protestactie om hun ongenoegen te laten blijken. De fans zijn furieus over de behaalde resultaten, maar ook over het beleid van eigenaar AS Monaco. Daarnaast stellen ze de keuzes van hun trainer in vraag. Het management begrijpt de actie, maar vraagt om de geldende coronamaatregelen na te leven.